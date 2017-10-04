В Китае сбежавшие страусы устроили переполох на автомагистрали (видео)

В Китае пять сбежавших с фермы страусов стали причиной серьезных проблем с движением после того, как решили пробежаться по оживленной автостраде. Птицам удалось пробежать около 50 километров до того момента, как их наконец поймали, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Фошань в провинции Гуандун на юге страны 3 октября. По словам хозяина фермы, на которой страусы прожили до побега шесть месяцев, птицы выбили дверь своего вольера и сломали державший ее проволочный крючок.

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Полиции удалось поймать двух птиц на одном из перекрестков. Еще двоих удалось перехватить при помощи прохожих на автобусной остановке. Пятого страуса поймал бросившийся в погоню хозяин ферм.

Птиц вернули обратно на ферму, с которой они сбежали. Через некоторое время четверо из пяти страусов умерли от истощения, вызванного пятидесятикилометровым забегом по жаре.

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