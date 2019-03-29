Новый участник автодвижения: на украинских дорогах увидели страуса (фото, видео)
09:42, 29 марта 2019Курьёзы
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На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить.
На украинских дорогах обнаружили страуса / Фото: Сергей Шпаковский
В селе Крупец в Славутском районе Хмельницкой области по дороге бегал страус. Фото и видео очевидцы опубликовали в Facebook.
На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить. На улице тем временем идет снег.
Позже появляется какой-то мужчина, который пытается прогнать страуса с дороги. Неизвестно, является ли он хозяином птицы.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии коала проникла в автомобиль и отказывалась уходить. В машине был включен кондиционер, и животное решило охладиться в жаркий день.
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