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Новый участник автодвижения: на украинских дорогах увидели страуса (фото, видео)

09:42, 29 марта 2019
Курьёзы
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На украинских дорогах обнаружили страуса / Фото: Сергей Шпаковский

На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить. На улице тем временем идет снег.

Позже появляется какой-то мужчина, который пытается прогнать страуса с дороги. Неизвестно, является ли он хозяином птицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии коала проникла в автомобиль и отказывалась уходить. В машине был включен кондиционер, и животное решило охладиться в жаркий день.

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Теги: #страусы