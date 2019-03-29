Новый участник автодвижения: на украинских дорогах увидели страуса (фото, видео)

На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить.

В селе Крупец в Славутском районе Хмельницкой области по дороге бегал страус. Фото и видео очевидцы опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как страус бегает по дороге, вынуждая водителей тормозить. На улице тем временем идет снег.

Позже появляется какой-то мужчина, который пытается прогнать страуса с дороги. Неизвестно, является ли он хозяином птицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии коала проникла в автомобиль и отказывалась уходить. В машине был включен кондиционер, и животное решило охладиться в жаркий день.