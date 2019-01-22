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В Китае задержали страуса за нарушение правил ПДД (видео)

00:52, 22 января 2019
Курьёзы
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В результате задержания страус не пострадал / фото CGTN

Видео со страусом посреди проезжей части опубликовал телеканал CGTN.

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На телеканале отметили, что в результате задержания страус не пострадал. В настоящее время его вернули владельцу.

Осенью прошлого года сообщалось, что в Австралии умер самый накачанный кенгуру.

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Теги: #ПДД#страусы на дороге