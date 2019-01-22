В Китае задержали страуса за нарушение правил ПДД (видео)
00:52, 22 января 2019Курьёзы
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Страус бегал по дороге и мешал автомобильному движению.
В результате задержания страус не пострадал / фото CGTN
В китайской провинции Юньнань на юго-западе страны полиция задержала страуса, который бегал по дороге и мешал автомобильному движению.
Видео со страусом посреди проезжей части опубликовал телеканал CGTN.
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На телеканале отметили, что в результате задержания страус не пострадал. В настоящее время его вернули владельцу.
Осенью прошлого года сообщалось, что в Австралии умер самый накачанный кенгуру.
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