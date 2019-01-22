В Китае задержали страуса за нарушение правил ПДД (видео)

Страус бегал по дороге и мешал автомобильному движению.

В китайской провинции Юньнань на юго-западе страны полиция задержала страуса, который бегал по дороге и мешал автомобильному движению.

Видео со страусом посреди проезжей части опубликовал телеканал CGTN.

Читайте такжеПес получил передозировку наркотиками во время проверки пассажиров рейв-круиза

На телеканале отметили, что в результате задержания страус не пострадал. В настоящее время его вернули владельцу.

Осенью прошлого года сообщалось, что в Австралии умер самый накачанный кенгуру.