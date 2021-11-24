Срок привлечения к ответственности на момент рассмотрения производства истек.

Судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец принял нестандартное решение по одному из административных дел о нарушении карантина. Он буквально отправил материалы дела "нах*р".

Соответствующее решение обнародовано в Едином реестре.

Суд рассматривал административный протокол о нарушении карантинных норм. Документ выписали, потому что администратор не закрыл вовремя заведение, что является нарушением постановления Кабинета министров.

Читайте также71% украинцев считают нарушением прав введение ограничений для непривитых - опросОтветчик в суд не пришел, из-за чего судья посчитал его вину доказанной. При этом сроки привлечения к ответственности истекли, из-за чего дело подлежало закрытию. В результате в решении суда появилась фраза, что дело нужно закрыть и "отправить нах*р".

"Производство по делу о привлечении ОСОБА_1 к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нах*р", - говорится в документе.

Стоит отметить, что на данный момент просмотреть решение суда нельзя. При попытке открыть его в Едином реестре судебных решений появляется сообщение: "Просмотр страницы недоступен. Неверная или устаревшая ссылка".

Карантин в Украине

20 сентября на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о продлении адаптивного карантина режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

Сейчас ряд регионов находится в "красной" зоне в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Там действуют усиленные карантинные ограничения для невакцинированных лиц. Те же, кто имеют документы о прививках, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В случае отсутствия вакцинации человек для доступа в госорганы или общественные места должен показывать отрицательный тест на коронавирус, подтверждение перенесенной болезни или документ с противопоказаниями к вакцинации.

В Сумской области суд оштрафовал мужчину, который находился на улице без паспорта, на 17 тысяч гривен. Постановление Кабмина о введении в Украине карантина запрещает гражданам находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине.

Во Львове же за несоблюдение карантинных ограничений закрыли четыре магазина и выдал предупреждения четырем рынкам.

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Автор: Анастасия Горбачева