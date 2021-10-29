В Киеве контролеры в троллейбусе пытались оштрафовать пассажира за отсутствие проездного билета, а он пытался от них сбежать.
Как передает Телеграм-канал "Киев Оперативный", инцидент произошел в троллейбусе 42-го маршрута, следующего от улицы Северной до проспекта Свободы.
Впрочем, попытка побега закончилась для "зайца" неудачно и он "застрял" в троллейбусе.
"Парнишка так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не убежит", - говорится в сообщении.
Также были обнародованы фото нарушителя.
Как сообщал УНИАН, ранее на железнодорожном вокзале Львова полицейские пытались задержать начальника поезда за неправильное ношение маски. Девушка ехать в отделение категорически отказалась и сама позвонила на 102. В итоге инцидент завершился тем, что патрульные стремительно покинули вагон после того, как поезд начал движение.