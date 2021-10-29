Чем завершился инцидент - не сообщается.

В Киеве контролеры в троллейбусе пытались оштрафовать пассажира за отсутствие проездного билета, а он пытался от них сбежать.

Как передает Телеграм-канал "Киев Оперативный", инцидент произошел в троллейбусе 42-го маршрута, следующего от улицы Северной до проспекта Свободы.

Впрочем, попытка побега закончилась для "зайца" неудачно и он "застрял" в троллейбусе.

"Парнишка так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не убежит", - говорится в сообщении.

Также были обнародованы фото нарушителя.

Как сообщал УНИАН, ранее на железнодорожном вокзале Львова полицейские пытались задержать начальника поезда за неправильное ношение маски. Девушка ехать в отделение категорически отказалась и сама позвонила на 102. В итоге инцидент завершился тем, что патрульные стремительно покинули вагон после того, как поезд начал движение.

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Автор: Виолетта Орлова