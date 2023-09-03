Ваше тело в положении стоя может рассказать о нюансах личности.

Психологи говорят, что если хочется узнать о человеке много интересного, то не обязательно проходить сложные многоступенчатые тесты - достаточно обратить внимание на позу, которую он принимает, когда стоит. УНИАН предлагает пройти такой психологический тест по картинкам.

Быстрый тест - какой ты тип личности в положении стоя

Для того чтобы пройти интересный тест на тип личности, выберите из четырех изображений то, которое лучше всего иллюстрирует вашу позу в положении стоя. Расшифровку теста можно прочитать ниже.

1 - Ноги вместе и параллельно друг другу

Вы, скорее всего, человек покорный и податливый, склонны выполнять написанные правила. Не привыкли доминировать - занимаете положение ведомого, а не ведущего. Вы очень хороший слушатель, довольно покладистый человек. Тактичный и воспитанный, не считаете нужным применять любые методы для доказательства своей точки зрения. Вы чаще всего занимаете нейтральную позицию, не ввязываетесь в споры и дискуссии. Такую позу вы принимаете или для того чтобы успокоиться, или когда совершенно не заинтересованы в теме беседы.

Видео дня

2 - Ноги на ширине плеч или слегка расставлены

Если вы стоите, расставляя ноги, значит, склонны доминировать и постоянно акцентировать внимание на своем авторитете. Вы уверены в себе и напористы, стараетесь занять как можно больше места в обществе. Всегда отстаиваете свое мнение, даже если оно не совпадает с общественным. В общении часто проявляете жесткость и давление, занимаете сильную покровительственную позицию. Такая поза больше присуща мужчинам, но если подобным образом стоит женщина, то у нее сильный характер.

3 - Одна нога выставлена вперед

Это положение сигнализирует о том, что вы довольны собой, окружающими и всем, что происходит. Внутри вас нет суеты, вы абсолютно гармоничны со своим "я". Чувствуете себя расслабленно, живете сегодняшним днем. Абсолютно честны в общении, не стесняетесь выражать свои чувства и эмоции. Часто вы выставляете одну ногу вперед, если особенно заинтересованы в человеке - так вы пытаетесь тянуться к нему. Вам не сложно сказать все, что у вас на уме - за это вас любят окружающие, считая уникальным и непосредственным человеком.

4 - Ноги скрещены

Вам больше всего нравится находиться в одиночестве - вы не особенно нуждаетесь в бурной социальной жизни. Привыкли защищать свои мысли, чувства, эмоции и точку зрения. Вам тяжело общаться с незнакомыми людьми, не всегда уверены в себе. Очень осторожны в коммуникации, тяжело открываетесь новым знакомым. Скрещивание ног для вас - защита своих личных границ, то есть, даже если вы чувствуете себя комфортно, то таким образом все равно пытаетесь ставить "стену" между собой и собеседником.

Вас также могут заинтересовать новости: