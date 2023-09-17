Инцидент вызвал волну возмущения в Испании, не оправившуюся от предыдущего похожего скандала.

В Испании полиция арестовала мужчину, который начал сексуально приставать к телерепортеру просто в прямом эфире. Инцидент вызвал волну возмущения в стране, пишет The Guardian.

12 сентября репортер Иса Баладо рассказывала в прямом эфире телеканала Quatro об ограблении банка в Мадриде. Во время прямого включения с мадридской улицы к ней сзади подошел мужчина и коснулся рукой ее ягодиц. Очевидно, он не понял, что это прямой эфир, поэтому начал интересоваться, на каком канале работает журналистка.

Баладо попыталась продолжить репортаж, но ее прервал ведущий выпуска новостей и спросил коллегу, действительно ли ее коснулся прохожий. Когда она ответила "да", ведущий попросил ее "заснять идиота на камеру". Во время короткого разговора, последовавшего дальше, мужчина начал отрицать свои действия и вскоре ушел, но напоследок попытался взъерошить волосы журналистки.

Когда кадры инцидента распространились в Интернете, людей по всей Испании быстро охватило возмущение. Ведь страна до сих пор не оправилась от предыдущего инцидента, когда футбольный чиновник после победы поцеловал футболистку в губы в прямом эфире.

Компания Mediaset Espana, которая владеет телеканалом, в своем заявлении поддержала журналистку и назвала ситуацию "абсолютно невыносимой". На защиту репортерши встали также некоторые испанские чиновники.

"То, что до сих пор было "нормальным", теперь таковым не является. Прикосновения без согласия являются сексуальным насилием, и такие действия должны наказываться. Мачизм — это то, что приводит к тому, что журналисты страдают от подобного сексуального насилия, а агрессоры остаются нераскаянными перед камерой", - заявила министр по вопросам равенства Ирен Монтеро.

В тот же день мадридская полиция сообщила об аресте подозреваемого. Им оказался 25-летний гражданин Румынии. Позже пострадавшая журналистка рассказала, что этот мужчина после инцидента с ней еще некоторое время оставался неподалеку и таким же образом приставал к другим женщинам, которые там проходили.

Скандал с поцелуем футболистки

В конце августа женская сборная Испании по футболу одержала победу на нынешнем чемпионате мира, проходившем в Австралии. Во время церемонии награждения президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес на радостях сначала обнял, а затем и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Этот поступок вызвал большой скандал в Испании, где до недавнего времени мачизм считался нормой мужского поведения. Сама футболистка тоже возмутилась и подала официальную жалобу в испанскую прокуратуру. Теперь 46-летнему функционеру могут быть предъявлены уголовные обвинения. Также он был вынужден уйти в отставку со своего поста в футбольной федерации.

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