Трактор продолжил движение, несмотря на потерю колеса.

В Харькове трактор на ходу "потерял" колесо посреди улицы, однако его водитель не растерялся и продолжил движение.

Курьезное видео опубликовал харьковский Телеграм-канал "Труха".

"Суровые харьковские трактористы никогда не сдаются. У типа на Горбатом мосту отпало колесо, закинул в кузов и поехал работать на благо города и всех трухавчан", - иронически пишет автор публикации.

На кадрах видно, что инцидент произошел посреди перекрестка и водитель, вероятно, чтобы не создавать препятствия, поспешил покинуть оживленную часть дороги.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове произошло ДТП, которое уже сравнили с аварией в легендарном фильме "Пункт назначения". Из кузова грузовика прямо на ходу начали выпадать пеноблоки.

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Автор: Юрий Годован