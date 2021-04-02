В результате столкновений задержаны четверо граждан.

В Брюсселе тысячи людей собрались на концерт вопреки карантину, но вечеринка оказалась первоапрельской шуткой – граждан разогнали водометами и собаками.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте такжеВ Испании антимасочники год не пускали детей в школу из-за коронавирусаКонцерт анонсировали в социальных сетях. Как добавляет BBC, людям пообещали выступления известных диджеев и даже воссоединение Daft Punk.

В парке в Брюсселе собрались 2 500 граждан, преимущественно молодежь. Полиция долго не колебалась и пошла в наступление со щитами и водометами, при этом предупреждая участников собрания о действующих правилах карантина. У копов вместо этого полетели вещи, кое-кто взялся крушить припаркованные автомобили.

По официальной информации, в результате столкновений задержаны четыре гражданина.

Во время разгона мероприятия организаторы отписали в Facebook, что анонс был обычным розыгрышем.

Сейчас в Бельгии действуют ограничения на собрания под открытым небом до четырех человек. Прокуратура заявила, что уже начала выяснять личности пранкеров.

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Автор: Яна Ставская