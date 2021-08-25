То, как неизвестный мужчина ловко и быстро карабкался по стене многоэтажки, засняли прохожие.

В Луцке мужчина залез по стене на шестой этаж за менее чем две минуты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

То, как неизвестный мужчина ловко и быстро карабкался по стене многоэтажки, засняли прохожие. По их словам, на шестой этаж мужчине удалось добраться менее чем за две минуты. Потом он спокойно пролез в приоткрытое окно.

Почему в квартиру он залезал таким образом - неизвестно. Но под видео жители Луцка озвучили несколько версий – и то, что он был навеселе, и то, что так добирался к любимой.

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Автор: Денис Прядко