Ученые изучили данные почти 30 000 человек за восемь лет.

Выполнение большей части упражнений в ночное время может оказаться наиболее полезным для продления жизни. Как пишет New York Post, это показало новое исследование.

Отмечается, что исследователи из Австралии изучили данные почти 30 000 человек за восемь лет.

"Мы не делали различий в отношении того, какую активность мы отслеживаем, это могло быть что угодно, от спортивной ходьбы до подъема по лестнице, но также могло включать в себя структурированные упражнения, такие как бег, профессиональный труд или даже энергичная уборка дома", - рассказал научный сотрудник Национального кардиологического фонда в Сиднейском университете, доктор Мэтью Ахмади.

И активность не должна быть длительной, утверждают ученые. Было обнаружено, что всего лишь три минуты запыхавшегося дыхания приносят некоторую пользу. Более важной оказалась частота, с которой люди выполняли короткие упражнения. Другими словами, повышение частоты пульса на несколько минут в течение дня может быть лучше, чем одна более длительная тренировка, за которой следует сидение в офисном кресле в течение следующих восьми часов.

Исследователи учли ряд факторов образа жизни (включая курение, употребление алкоголя, сидячий образ жизни, питание), а также другие особенности, такие как уровень образования, пол и возраст. Наиболее полезными ночные и вечерние тренировки были для людей с ожирением.

Отмечается, что данная информация противоречит нескольким предыдущим исследованиям, которые показали, что, возможно, лучше тренироваться по утрам, особенно если вы хотите похудеть.

Напомним, ранее было определено упражнение №1 для здоровья сердца и снижения давления.

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