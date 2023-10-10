По данным Национального фонда сна, идеальный диапазон температур для идеального сна составляет от 15 до 19 градусов по Цельсию.

По мнению ученых, существует идеальный температурный диапазон для быстрого засыпания и наиболее комфортного сна.

По данным Национального фонда сна, идеальный диапазон температур для идеального сна составляет от 15 до 19 градусов по Цельсию (или 60-67 по Фаренгейту), говорится в материале Mirror.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, предполагает, что пожилые люди старше 65 лет часто лучше спят в более теплых условиях. Для них оптимальная температура составляет от 20 до 25 градусов по Цельсию (или от 68 до 77 по Фаренгейту).

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В ходе исследования ученые наблюдали за 50 участниками старше 65 лет в течение 12 месяцев.

Специальные датчики отслеживали беспокойство, продолжительность и эффективность сна, а датчик окружающей среды контролировал температуру в спальне участников исследования. Следует отметить, что исследование имело ограничения, заключавшиеся в том, что оно было небольшим размером выборки и включало только людей, живущих в Бостоне в США, однако эксперты утверждают, что исследование имеет ценность.

Фил Герман, доцент кафедры клинической психологии в психиатрии в больнице Пенсильванского университета, не принимавший участия в исследовании, рассказал HuffPost, что результаты исследования "заслуживают внимания", несмотря на небольшой размер выборки, поскольку исследователи объективно измеряли комнатную температуру и наблюдали за субъектами с течением времени. Однако профессор настаивает на том, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать какие-либо окончательные выводы.

Исследование также подчеркнуло, что идеальный температурный диапазон для хорошего ночного сна по-прежнему широк, а индивидуальные предпочтения являются важнейшим определяющим фактором, когда речь идет о том, насколько хорошо вы спите. Например, жаркая комната с температурой 25 градусов может быть идеальной для одного человека, но другому может показаться слишком жаркой.

Амир Баниассади, ведущий исследователь исследования, сказал: "Эти результаты подчеркивают потенциал улучшения качества сна у пожилых людей за счет оптимизации тепловой среды и подчеркивания важности индивидуальной регулировки температуры в зависимости от индивидуальных потребностей и обстоятельств".

Чтобы определить идеальную температуру для сна, ученые предлагают начать с температуры около 20 градусов. Если вам слишком жарко, можно воспользоваться вентилятором, чтобы в комнате было прохладнее, а если вам немного холодно, попробуйте взять с собой дополнительное одеяло. Вам следует наблюдать за тем, насколько хорошо вы спите при определенной температуре, в течение как минимум семи дней, чтобы найти температуру, которая лучше всего подходит для вас.

Доктор Рафаэль Пелайо, клинический профессор психиатрии, поведенческих наук и медицины сна, сказал: "Я бы предостерег людей от принятия решений, основываясь только на одной или двух ночах, потому что наш сон колеблется сам по себе. Некоторые ночи лучше, чем другие".

Как обеспечить здоровый сон

УНИАН писал о том, что раскрыт секрет комфортного сна, который может спасти брак. Существует мнение, что для комфортного сна супруги должны укрываться разными одеялами.

Врач назвал малоизвестный трюк, помогающий быстрее уснуть. Врач Прит Пал Сингх Бхиндер утверждает, что массаж точек за обоими ушами запускает парасимпатическую нервную систему, способствуя расслаблению, снижению беспокойства и облегчению сна.

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