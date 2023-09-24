Это поможет запустить вашу парасимпатическую нервную систему.

Опытный врач Прит Пал Сингх Бхиндер рассказал о малоизвестном трюке, который может помочь вам быстрее заснуть.

"Стресс, беспокойство и неспособность заснуть влияют на большинство из нас в тот или иной момент, и они могут быть очень неприятными, влияя на все сферы нашей жизни", - цитирует его Mirror.

Бхиндер прокомментировал популярные видео, показывающие массаж точек за обоими ушами. Это должно "запустить вашу парасимпатическую нервную систему, способствуя расслаблению, снижению беспокойства и облегчению сна".

Видео дня

Отмечается, что это действительно может помочь уменьшить стресс и беспокойство, а также лучше спать. Причина этого в том, что область за ухом очень чувствительна и тесно связана с точками акупунктуры, которые были популярны в китайской медицине на протяжении сотен лет. Считается, что эти точки напрямую связаны с энергией тела.

Кроме того, стимуляция области за ухом может вызвать ощущение блуждающего нерва, которое играет решающую роль в парасимпатической реакции нашего тела. В сочетании с глубоким дыханием этот массаж может творить чудеса для снятия стресса и беспокойства.

Другие советы для качественного сна

Профессор когнитивной нейробиологии Оксфордского университета Бернхард Старзина поделился несколькими советами, которые помогут улучшить качество сна и памяти.

Известный врач-долгожитель Нил Полвин объяснял, что недостаток сна приводит не только к ослаблению иммунитета, но и к преждевременному старению.

Кроме того, ученые привели не менее 5 полезных изменений для организма, на которые способен повлиять кратковременный сон днем.

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