Медики подозревают, что отшельник остался здоров благодаря развитию чрезвычайно сильной иммунной системы.

87-летний мужчина, который не мылся десятилетиями и питался сырым мясом, сбил с толку исследователей, подтвердивших его идеальное состояние здоровья.

Уроженец Ирана Аму Джаджи не мылся в течение 67 лет после того, как решил, что купание принесет ему неудачу и в конечном итоге убьет его. Об этом пишет издание Daily Star.

Его диета состоит в основном из сырого мяса животных, таких как дикобраз, и воды, которую Джаджи пьет прямо из луж.

Из-за своего необычного образа жизни мужчине было трудно найти друзей или девушку, а одно из его любимых занятий — курение трубки, наполненной навозом животных, — еще больше изолировало его от общества.

Однако местные жители были настолько впечатлены приверженностью Джаджи своему необычному образу жизни, что построили ему небольшую лачугу, так как до этого он жил в норе, вырытой прямо в земле.

Медики, посетившие лачугу Джаджи в деревне Дейгях, провели несколько анализов и сказали, что, несмотря на свой образ жизни, отшельник на удивление здоров и не имеет серьезных заболеваний.

Эксперты считали, что во время исследований найдут разные формы паразитов, которые могли поселиться на его теле, но смогли подтвердить, что у Джаджи нет никаких болезней или паразитов, несмотря на отсутствие гигиены.

Медики подозревают, что Джаджи остался здоров благодаря развитию чрезвычайно сильной иммунной системы. Мужчину проверили также на наличие различных форм гепатита и СПИДа, однако нашли только бессимптомную инфекцию трихинеллеза.

Напомним, в Великобритании 57-летнего хирурга Саймона Брэмхолла, который выжег свои инициалы на печени пациентов, лишили лицензии.

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