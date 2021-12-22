Женщина рассказала "трагическую" историю своего знакомства с мужчиной, который сбежал от нее после близости.

В Харькове женщина вызвала полицию и заявила об изнасиловании. Однако потом она рассказала, что решила обратиться за помощью копов из-за "женской обиды". Она познакомилась с мужчиной, вступила с ним в близость, а после он сбежал. Но оставил "компенсацию".

Мужчина купил харьковчанке кофе, сигареты и крем для лица. Об этом всем она рассказала копам, курьезный инцидент попал на видео, которое опубликовали в местном Telegram-канале.

Женщина была огорчена случившимся и честно призналась полицейским, что она совершила ложный вызов. Если сначала она заявляла об изнасиловании, то по приезду правоохранителей харьковчанка поведала им совсем другую историю.

"Меня никто не насиловал, это ложный вызов. Фактически, оральный секс был, но он был по соглашению сторон. Никто меня не насиловал. Почему вызвала полицию? Чисто женская обида", - рассказала женщина.

Оказалось, случайный знакомый воспользовался харьковчанкой, а после этого поспешил "исчезнуть". Но мужчина оставил женщине "компенсацию" в виде странных подарков.

Читайте такжеВ Мелитополе свиньи бегают по улицам с бездомными собаками (фото)"Молодой человек купил мне сигареты, кофе и крем для лица, там, в аптеке. Но убежал от меня. Мы занялись сексом, но он убежал. А я влюбилась, ну как обычно", - с грустью отметила харьковчанка.

Курьезная ситуация, которая для самой женщины явно выглядит грустной, повеселила пользователей сети. Комментаторы пишут, что харьковчанка оказалась слишком влюбчивой, а вот мужчина, который этим воспользовался, явно не спешил заводить с ней отношения после случайной близости.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове водитель троллейбуса удивила сеть необычным занятием во время езды и попала на видео.

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