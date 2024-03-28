Пара планирует свадьбу летом и путешествует по всему миру.

100-летний Гарольд Теренс и 96-летняя Жанна Сверлин по уши влюблены друг в друга. Пара планирует пожениться летом во Франции и раскрыла секрет своей счастливой жизни.

"Я все еще чувствую бабочек внутри. Значит, это не только для молодежи, не так ли? В моем возрасте так прекрасно чувствовать все это", - рассказала женщина в разговоре с CNBC.

Чувства Теренса к невесте точно такие же. Он отметил, что раньше считал историю Ромео и Джульетты самой романтичной в мире. Впрочем, это выдумка. По мнению мужчины, лучшая история любви - это его история с Жанной.

Видео дня

Когда пара впервые познакомилась, они оба опасались снова встречаться. Сверлин дважды овдовела. Дочь ее второго возлюбленного познакомила женщину с женихом.

Во время первого свидания Теренс и Сверлин не понравились друг другу. Теренс также переживал потерю своей жены.

"Мне не было интересно встречаться с кем-то после смерти моей жены. В течение трех лет я просто держался подальше от всех женщин. Мне было 98 лет, я чувствовал, что в моей жизни хватает романтики, и я ее не искал", - сказал мужчина.

Но лучший друг Теренса поощрил его снова увидеться со Сверлин и дать этим отношениям реальный шанс.

"Секрет долголетия заключается в минимизации стресса. У нас есть два слова, которые являются частью нашей жизни. И эти два слова: "И что?", - сказал Теренс.

"Во время того ужина со мной что-то случилось. Мы сидели рядом, и впервые мы коснулись и посмотрели друг на друга, и что-то электрическое просто возбудило меня. Все мое тело начало дрожать. Я не мог есть, едва дышал, был взволнован. И я не знал, но в тот момент я влюбился в возрасте 98 лет. А сейчас мне уже за 100, и я думаю, что я влюблен в нее больше, чем тогда. Любовь продолжает расти с каждым днем", - говорит он.

Влюбленные любят танцевать под веселую музыку и путешествовать вместе. Также пара охотно проводит время с детьми, внуками и правнуками.

"Мое любимое развлечение с Жанной - это тусоваться с ней, например, вчера мы просто тусовались вместе целый день, общались, пели, слушали музыку и вспоминали. Мы никогда не скучаем, никогда, даже на мгновение", - говорит Теренс.

Сверлин поддерживает позитивный взгляд на жизнь любимого: "Жизнь прекрасна, но ты должен ее сделать такой".

"Он звонит мне каждое утро и говорит: "Говорил ли я тебе, как сильно я тебя люблю?" А потом он бросает трубку, потому что начинает задыхаться", - смеясь говорит Сверлин.

Вас также могут заинтересовать новости: