Пользователи Reddit поделились впечатлениями от местной кухни в нескольких популярных странах.

При посещении новых стран во время отпуска или по работе хочется насладиться местной кухней. Пользователи Reddit поделились своими впечатлениями и рассказали о странах с самой вкусной едой, передает The Daily Mail.

Грузия

Посетившие эту страну пользователи Reddit назвали местную еду "умопомрачительной и невероятной", отметив, что кухня была лучше, чем ожидалось. Некоторые туристы были настолько поражены, что начали готовить грузинскую еду дома. Один из пользователей также особенно выделил качество ингредиентов. Знатоки, побывавшие в Грузии, посоветовали обязательно попробовать хачапури и сациви.

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"Даже самый простой хлеб, сыр и вино - высочайшего качества. Вы можете сказать, что находитесь в месте, где люди действительно заботятся о еде", - сообщила туристка.

Исландия

Для многих путешественников Исландия стала неожиданной гурманской жемчужиной. Туристы высоко оценивают местные хот-доги, бараньи отбивные, свежий ржаной хлеб, скир (йогурт) и рыбное рагу. Также пользователи Reddit отметили, что в этой стране "самая здоровая еда".

Ирландия

Во многих странах принято стереотипно считать, будто ирландская кухня ограничивается только мясом с картофелем. Однако на "Изумрудном острове" можно попробовать много превосходных блюд. Эта страна славится качественными продуктами, особенно, молочными и мясными блюдами. Также туристы рекомендуют попробовать блюда из морепродуктов и "необычайно вкусный черный хлеб".

Индонезия

Для многих посетителей этой страны местная еда стала приятным сюрпризом. Особенно впечатлили свежие и вкусные фрукты.

"Я жила в Восточной Яве пару лет в сельской общине, и теперь скучаю по многим продуктам. А также по самым свежим и вкусным фруктам, которые я когда-либо пробовала", - поделилась туристка с ником "adventu_Rena".

Малайзия

По данным издания, многие путешественники отправлялись в Малайзию с большими надеждами на местную кухню, и еда все равно превзошла ожидания. Пользователи Reddit писали, что там "совершенно восхитительно почти каждое блюдо". Путешественникам рекомендуют попробовать местную лаксу - острый суп с лапшой, который называют "невероятным".

Самая популярная уличная еда в мире

Как писал УНИАН, ранее платформа Remitly провела исследование о самой популярной уличной еде в мире. Рейтинг возглавило традиционное блюдо мексиканской кухни "тако". Также путешественники высоко оценили блюда из Индии и США.

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