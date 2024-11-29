Уличная еда для туристов – это не только способ дешево перекусить на ходу, но и возможность лучше познать гастрономическую культуру другой страны.
Согласно свежему исследованию платформы Remitly, основанному на количестве упоминаний в TikTok, самой популярной уличной едой в мире на данный момент является традиционное блюдо мексиканской кухни "тако". Обычно оно состоит состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой – мясо, колбаса морепродукты, овощи, бобы, сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле. Тако обычно едят без столовых приборов, складывая тортилью с начинкой пополам.
Второе место в рейтинге досталось индийскому блюду "пани пури" – основной вегетарианской уличной еде в Пакистане, Индии, Непале и Бангладеше. Это небольшие обжаренные в масле шарики из теста (пури), в верхней части которых делается небольшое отверстие, которое заполняется начинкой из картофеля, лука или нута – затем пури окунается в ароматизированную воду (пани) с различными специями и добавками.
Замкнули тройку лидеров традиционные для США "хот-доги" – горячей булки с сосиской и различным наполнителями (соусами, овощами, приправами, сыром и многим другим).
15 самых популярных уличных блюд в мире
- Тако, Мексика (1,800,000 упоминаний в TikTok)
- Пани-пури, Индия (734,200)
- Хот-дог, США (653,700)
- Вафли, Бельгия (409,500)
- Круассан, Франция (367,600)
- Тамале, Гватемала (273,8000
- Эмпанадас, Испания (259,500)
- Суп Фо, Вьетнам (255,400)
- Севиче, Перу (252,000)
- Блинчики, Франция (251,700)
- Макаруны, Франция (232,500)
- Чуррос, Испания (209,600)
- Шаурма, Бахрейн (192,700)
- Картофель фри, Франция (179,100)
- Наси-горенг (жареный рис), Индонезия (166,000)
Всего в рейтинг попали 100 блюд уличной кухни из разны стран.
Как сообщал УНИАН, ранее TripAdvisor назвал лучшие рестораны мира в 2024 году – четыре из них во Франции.
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