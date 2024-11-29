Также в лидерах – любимые многими блюда из Индии и США.

Уличная еда для туристов – это не только способ дешево перекусить на ходу, но и возможность лучше познать гастрономическую культуру другой страны.

Согласно свежему исследованию платформы Remitly, основанному на количестве упоминаний в TikTok, самой популярной уличной едой в мире на данный момент является традиционное блюдо мексиканской кухни "тако". Обычно оно состоит состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой – мясо, колбаса морепродукты, овощи, бобы, сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле. Тако обычно едят без столовых приборов, складывая тортилью с начинкой пополам.

Второе место в рейтинге досталось индийскому блюду "пани пури" – основной вегетарианской уличной еде в Пакистане, Индии, Непале и Бангладеше. Это небольшие обжаренные в масле шарики из теста (пури), в верхней части которых делается небольшое отверстие, которое заполняется начинкой из картофеля, лука или нута – затем пури окунается в ароматизированную воду (пани) с различными специями и добавками.

Видео дня

Замкнули тройку лидеров традиционные для США "хот-доги" – горячей булки с сосиской и различным наполнителями (соусами, овощами, приправами, сыром и многим другим).

15 самых популярных уличных блюд в мире

Тако, Мексика (1,800,000 упоминаний в TikTok) Пани-пури, Индия (734,200) Хот-дог, США (653,700) Вафли, Бельгия (409,500) Круассан, Франция (367,600) Тамале, Гватемала (273,8000 Эмпанадас, Испания (259,500) Суп Фо, Вьетнам (255,400) Севиче, Перу (252,000) Блинчики, Франция (251,700) Макаруны, Франция (232,500) Чуррос, Испания (209,600) Шаурма, Бахрейн (192,700) Картофель фри, Франция (179,100) Наси-горенг (жареный рис), Индонезия (166,000)

Всего в рейтинг попали 100 блюд уличной кухни из разны стран.

Как сообщал УНИАН, ранее TripAdvisor назвал лучшие рестораны мира в 2024 году – четыре из них во Франции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.