Люди путешествуют по разным причинам, и одна весьма популярная из них – желание попробовать кухню других стран.
Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor, основываясь на миллионах отзывов за 2023 год, определила лучшие города в мире для гастротуризма – им точно есть что предложить тем туристам, чей маршрут сосредоточен на завтраке, обеде и ужине с множеством остановок для перекуса между ними.
Возглавила рейтинг столица Вьетнама – Ханой, где путешественники отметили умелое сочетание исторических традиций и современных тенденций во всем, включая гастрономию. Среди самых известных блюд вьетнамской кухни – суп с лапшой Фо, спринг-роллы Гой Куон, горячие блины Бан Хео, лапша Као Лау, фрикадельки на гриле Бун Ча, бутерброды Бан Ми, рыба с куркумой Ча-ка Лавонг и битый рис Ко Там.
Топ-10 направлений в мире для гастрономического туризма в 2024 году
1. Ханой, Вьетнам.
2. Рим, Италия.
3. Крит, Греция.
4. Куско, Перу.
5. Флоренция, Италия.
6. Нью-Дели, Индия.
8. Новый Орлеан, США.
9. Лиссабон, Португалия.
10. Пхукет, Таиланд.
Как сообщал УНИАН, ранее популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала самые гостепримные туристические направления в 2024 году, основываясь на отзывах своих пользователей.
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