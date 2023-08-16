Когда вы отдыхаете на курорте, не стоит уж слишком расслабляться. Ведь именно так вы можете потерять значительно больше денег, чем планировали потратить за время отпуска.
Именно так случилось с компанией туристов из Италии, когда они заглянули в пляжный бар на греческом острове Миконос. Итальянцы выбрали "DK Oyster" в месте под названием Платис-Гиалос.
На первый взгляд все выглядело, как идеальное место для того, чтобы опрокинуть несколько бокалов в компании. Однако, как свидетельствует отзыв этих туристов на туристическом портале TripAdvisor, вскоре итальянцы пожалели о сделанном выборе.
"Мы выпили 3 апельсиновых сока, один Aperol Sprotz (алкогольный коктейль – УНИАН) и съели среднюю порцию кальмаров и креветок. А в конце мне нужно было заплатить 711 евро!!!", - говорится в отзыве.
Автор поста отмечает, что их никто не предупредил о таких высоких ценах. "Они самые большие мошенники и воры Миконоса. Если бы у меня было время, я бы вызвал полицию, но нам нужно было вернуться на корабль. Их надо закрыть!!!!", - возмущается турист.
Примечательно, что это далеко не единственный подобный отзыв относительно этого заведения.
"Ужасный, ужасный бизнес! Они заманивают вас "бесплатными шезлонгами", а затем берут с вас смехотворно высокие цены! Миконос дорогой, но ничто по сравнению с этим местом, даже места в городе не берут столько, сколько они берут. К счастью, в нашем отеле нам сказали не ехать сюда, но мы видели, как многих людей из нашего отеля снова и снова обманывали", – пишет британский турист.
"Не позволяйте чрезмерно дружелюбному менеджеру и "бесплатным шезлонгам" обмануть вас! Одно пиво стоит 65 евро. ОДНО ПИВО. Они просто продолжали приносить напитки, и каждый раз, когда мы спрашивали цену, они говорили: подожди, я вернусь. Когда мы попросили меню, они не хотели его показывать", - отмечает еще одна отдыхающая.
Другие туристические проблемы
На популярном среди туристов побережье Коста-Бланка на юго-востоке Испании отдыхающих могут оштрафовать на 200 евро за нарушение нового правила. Туристы, которых поймают на покупке товаров у нелицензированных уличных торговцев, будут наказывать вместо того, чтобы гонять самих торгашей.
Также туристы показали ужасные фото из помещений, которые они арендовали через популярный сайт объявлений Airbnb. Эти снимки - веский аргумент, почему отель с хорошей репутацией может быть лучшим выбором, чем дешевое жилье от местных.