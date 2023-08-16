В курортных городках всегда стоит изучать отзывы о ресторане или баре прежде, чем туда наведаться.

Когда вы отдыхаете на курорте, не стоит уж слишком расслабляться. Ведь именно так вы можете потерять значительно больше денег, чем планировали потратить за время отпуска.

Именно так случилось с компанией туристов из Италии, когда они заглянули в пляжный бар на греческом острове Миконос. Итальянцы выбрали "DK Oyster" в месте под названием Платис-Гиалос.

На первый взгляд все выглядело, как идеальное место для того, чтобы опрокинуть несколько бокалов в компании. Однако, как свидетельствует отзыв этих туристов на туристическом портале TripAdvisor, вскоре итальянцы пожалели о сделанном выборе.

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"Мы выпили 3 апельсиновых сока, один Aperol Sprotz (алкогольный коктейль – УНИАН) и съели среднюю порцию кальмаров и креветок. А в конце мне нужно было заплатить 711 евро!!!", - говорится в отзыве.

Автор поста отмечает, что их никто не предупредил о таких высоких ценах. "Они самые большие мошенники и воры Миконоса. Если бы у меня было время, я бы вызвал полицию, но нам нужно было вернуться на корабль. Их надо закрыть!!!!", - возмущается турист.

Примечательно, что это далеко не единственный подобный отзыв относительно этого заведения.

"Ужасный, ужасный бизнес! Они заманивают вас "бесплатными шезлонгами", а затем берут с вас смехотворно высокие цены! Миконос дорогой, но ничто по сравнению с этим местом, даже места в городе не берут столько, сколько они берут. К счастью, в нашем отеле нам сказали не ехать сюда, но мы видели, как многих людей из нашего отеля снова и снова обманывали", – пишет британский турист.

"Не позволяйте чрезмерно дружелюбному менеджеру и "бесплатным шезлонгам" обмануть вас! Одно пиво стоит 65 евро. ОДНО ПИВО. Они просто продолжали приносить напитки, и каждый раз, когда мы спрашивали цену, они говорили: подожди, я вернусь. Когда мы попросили меню, они не хотели его показывать", - отмечает еще одна отдыхающая.

Другие туристические проблемы

На популярном среди туристов побережье Коста-Бланка на юго-востоке Испании отдыхающих могут оштрафовать на 200 евро за нарушение нового правила. Туристы, которых поймают на покупке товаров у нелицензированных уличных торговцев, будут наказывать вместо того, чтобы гонять самих торгашей.

Также туристы показали ужасные фото из помещений, которые они арендовали через популярный сайт объявлений Airbnb. Эти снимки - веский аргумент, почему отель с хорошей репутацией может быть лучшим выбором, чем дешевое жилье от местных.

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