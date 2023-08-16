На популярном среди туристов побережье Коста-Бланка в провинции Аликанте на юго-востоке Испании отдыхающие могут быть оштрафованы на 200 евро за нарушение нового правила.
Как пишет Express, такое наказание могут понести туристы, пойманные на покупке товаров у нелицензированных уличных торговцев в курортном городе Торревьехе, который является одним из главных туристических направлений региона.
Нелицензированные уличные торговцы часто продают свои товары прямо на улице, просто подходя с предложениями к туристам, загорающим на пляже, или посетителям баров на летних площадках. В первую очередь, они продают солнцезащитные очки, головные уборы и одежду, которые являются подделками товаров популярных брендов.
Это уже второй этап борьбы з таким бизнесом. До этого полиция сосредоточила свое внимание на нелицензированных продавцах, чтобы конфисковать у них любые контрафактные товары. Теперь же они решили взяться и за покупателей, ведь, как говорится, спрос рождает предложение.
Советник по вопросам полиции, безопасности и чрезвычайных ситуаций города Торревьехе Федерико Аларкон отметил, что данная кампания, в первую очередь, была разработана для информирования туристов, которые могут не знать, что нарушают закон.
За что еще туристов штрафуют в Испании
На одном из самых популярных курортов Испании – городке Муро на Майорке – ранее ввели штраф в размере 900 евро для туристов, которые будут прыгать с причала в море.
Тем временем, другой популярный испанский курорт Тенерифе запретил курение на пляжах и ввел огромные штрафы за загрязнение территории.
Кроме того, в Испании действуют штрафы длы тех, кто ездит на велосипедах в наушниках.
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