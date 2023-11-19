Эксперты уловили общие привычки и образ мышления, которые разделяют долгожители со всего мира.

Исследователи долголетия, которые вместе встретились с более чем 1000 долгожителями, рассказали удивительные вещи, которые они узнали о долгой и полноценной жизни от этих людей, пишет Business Insider.

Бен Мейерс и Фабрицио Вильяторо являются членами LongeviQuest, организации, которая проверяет возраст старейших людей в мире и делится их историями в базе данных.

Как отмечается, генетика может определить, доживет ли человек до 100 лет, но факторы образа жизни, такие как диета, физические упражнения и отношения к чему-либо, также могут сыграть свою роль. Мейерс и Виллаторо уловили общие привычки и образ мышления, которые разделяют долгожители со всего мира.

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И они выделили три секрета и совета от долгожителей.

1. Не беспокойтесь о вещах, находящихся вне вашего контроля

"Многие долгожители очень сосредоточены на вещах, которые они могут контролировать, но не слишком переживают из-за того, что находится вне их контроля… Я не встречал ни одного долгожителя, который на самом деле стремился прожить так долго. Они все немного удивлены. Они наслаждались своей жизнью и счастливы, что все еще здесь", - сказал Мейерс.

Вместо этого они сосредотачиваются на том, что для них важно, например, на окружении хороших людей. Вильяторо сказал, что большинство долгожителей, которых он встретил в Латинской Америке, сосредоточены на своих семьях и религии и "живут без стресса".

2. Работайте усердно как можно дольше

Виллаторо и Мейерс рассказали, что многие из долгожителей, с которыми они разговаривали, большую часть своей жизни работали на тяжелой физической работе.

3. Все зависит от вашего отношения и занятости

Несмотря на то, что долгожители, с которыми разговаривал Вильяторо, не пытались активно дожить до 100 лет, они никогда не переставали быть занятыми, даже в пожилом возрасте.

"Даже если они не работают на 100, они находят способ заполнить свои дни, проводя время в обществе или с семьей, читая газеты - самые разные занятия. Даже когда они уже не в хорошей физической форме, у них все еще есть способ умственно стимулировать себя", - рассказал Вильяторо о долгожителях.

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