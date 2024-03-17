Вы пожалеете, если решите заранее, что это легко.

Не ищете легких путей, но уже приелись простые задачи и оптические иллюзии? Предлагаем в хорошем смысле слова "помучить" мозг сверхсложной головоломкой с лебедями.

УНИАН подготовил для вас изображение, на котором среди разновидности лебедей-шипунов следует найти утку. Предупреждаем: не относитесь к этому квесту легкомысленно. Мы даем на него всего 10 секунд, а это "горячее" ограничение даже для гения подобных иллюзий.

Советуем подумать, с какой стороны планируете рассматривать картинку - с центра, будете начинать с боков, или же попытаетесь охватить все важное сразу.

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Даем небольшую подсказку, изображение усложнено тем, что путает глаза серыми цветами. Возможно, стоит сначала дать себе несколько секунд времени, чтобы привыкнуть.

Если готовы, успокаиваем нервы, ставим таймер - квест начинается:

Где-то там среди лебедей есть утка, найди ее, если сможешь

Справились? Аплодируем вашим глазам и когнитивным способностям. Так легко и быстро проанализировать картинку могут не все. В случае неудачи, это лишь стимул стараться больше. Если есть желание, можно иногда развлекать себя такими задачами. Увидите, что через некоторое время у вас будет получаться лучше.

Вот, где была наша утка:

Отметим, это была действительно сложная иллюзия. Пришлось приблизить изображение, чтобы было понятнее.

Поросенок, коза и бык - попробуй решить эти три задачи

Итак, выполняем обещанное и предлагаем для развлечения решить три задачи на поиск нужных объектов.

На первой картинке перед глазами предстанут 108 поросят: ваша задача - найти "свинку-пеппу" - то животное, которое чем-то отличается среди других за 8 секунд.

На второй иллюзии похожий квест - на этот раз, руководствуясь такой же логике, следует отыскать быка. Их будет 154 "одинаковых", но тебе надо "странный" (на квест даем 10 секунд).

Закрепить импровизированную тренировку можно задачей с козой. Там тоже следует найти самую странную за 8 секунд.

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