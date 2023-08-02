В последней оптической иллюзии людям предлагается проверить, есть ли у них "острое зрение", взглянув на, казалось бы, обычное изображение листа, но здесь есть скрытое насекомое.

Головоломки и оптические иллюзии - отличный способ проверить свои зрительные способности, а также терпение. Это может показаться обычным, но на фото гусеница на листе, и люди действительно изо всех сил пытаются ее найти, несмотря на то, что она прячется у всех на виду.

Ваши глаза, скорее всего, сразу обманут вас, но если вы присмотритесь, то сможете заметить гусеницу на листе. Судя по всему, только 2% людей могут быстро найти насекомое, сообщает Daily Star.

Попробуйте разбить изображение на части, и если вы все еще боретесь, попробуйте рассмотреть центр изображения повнимательнее. Удалось ли вам заметить это сейчас? Если у вас есть результат, это означает, что у вас очень острое зрение.

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Если вам не удалось обнаружить гусеницу и вы все еще отчаянно пытаетесь ее найти, не прокручивайте дальше, так как мы собираемся опубликовать ответ.

Правильно, гусеница была на средней жилке листа, и она намного бледнее, чем остальная часть листа, а это означает, что обычному человеку было труднее ее найти. Это не выглядит так, как вы ожидаете от гусеницы, и поэтому это так сбивает с толку, пока вы не присмотритесь поближе.

Оптические иллюзии - другие головоломки

Последняя головоломка поставила многих взрослых в тупик и вызвала споры в Твиттере, где люди не знают, сколько блоков в головокружительном изображении. Некоторые люди могут видеть четыре блока, а другие - только три на земле.

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