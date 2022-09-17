Полиция схватила его в течение двух секунд

В Вестминстерском дворце, где все желающие могут попрощаться с покойной королевой Елизаветой II, произошел неприятный инцидент.

Об этом сообщает Sky News.

"Около 22:00 в пятницу, 16 сентября, офицеры ... задержали мужчину в Вестминстерском дворце после беспорядков. Он был арестован за нарушение Закона об общественном порядке и в настоящее время находится под стражей", – заявила полиция.

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Представитель парламента сказал, что им известно об инциденте.

"Представитель общественности вышел из очереди и направился к катафалку. Его удалили из зала, и очередь возобновилась с минимальными нарушениями", – отметил он.

Свидетельница рассказала, что нарушитель толкнул ребенка.

"Кто-то решил, что собирается столкнуть мою семилетнюю племянницу с дороги, подбежать к гробу, поднять штандарт и попытаться сделать не знаю что. Его схватили на дороге, полиция схватила его в течение двух секунд", – рассказал свидетельница Трейси Холланд.

Она добавила, что это "совершенно ужасно, неуважительно и невероятно" по отношению к ребенку.

Как сообщал УНИАН, в течение нескольких дней все желающие могут простить с Елизаветой II в Вестминстерском дворце.16 сентября очередь желающих проститься растянулась на 8 км.

Напомним, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращениемк нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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