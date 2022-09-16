Гроб с телом королевы Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце и четыре дня все желающие смогут прощаться с покойной монархиней.

В Лондоне на несколько часов приостановили возможность присоединиться к очереди, чтобы увидеть гроб королевы Елизаветы II.

Об этом говорится в сообщении Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта страны в Twitter.

"Парк Саутварк полностью заполнен. Вход будет прекращен минимум на 6 часов. Пожалуйста, не пытайтесь присоединиться к очереди, пока она не откроется снова", - говорится в сообщении.

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Очередь желающих проститься с королевой растянулась уже на 8 км, а время ожидания составляет 14 часов.

14 сентября гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II прибыл в Вестминстерский дворец и четыре дня все желающие смогут прощаться с покойной монархиней.

Прощание продолжается круглосуточно. Людей просят уважать достоинство мероприятия и сохранять тишину, находясь в Вестминстерском дворце, а также быть одетыми должным образом.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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