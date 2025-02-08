Только внимательные люди заметят логическую ошибку.

Ежедневно мы сталкиваемся в сети с огромным количеством контента. Понятно, что не всегда удается проанализировать все изображения, которые нам попадаются. Иллюзии и головоломки хорошо демонстрируют, как трудно рассмотреть какие-то несостыковки.

Сегодня УНИАН предлагает вам пройти легкий и быстрый тест на логику и внимательность. Если справитесь с ним, то точно можете быть уверены, что от вашего взгляда ничего не скрыть.

Задание довольно простое - надо за пять секунд найти логическую ошибку на картинке. Перед вами две девушки, которые гуляют с собакой в цветущем парке.

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Что же здесь не так?

Ответ на тест

На одном из деревьев вырос подсолнух. Согласитесь, что это довольно странно.

Загадки на логику от УНИАН

Если вам понравилось искать ошибки, то попробуйте найти, что не так с изображением велогонок. На это есть пять секунд.

Аналогичная задача стоит перед вами и в другой головоломке, на этот раз - сказочной. Вспомните детство и поищите одну очевидную ошибку на картинке.

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