Надо найти грубую ошибку на картинке за 5 секунд: быстрый тест для проверки IQ

Чтобы уложиться в отведенное время, придется сосредоточиться.

Головоломки – это задачи, для решения которых часто требуется дедуктивное мышление. Они также требуют навыков наблюдательности, когда вам нужно найти слово, предмет или число, спрятанное на картинке.

Существует много разных видов головоломок. Некоторые из них сложные, а другие простые, но они отлично подходят для улучшения когнитивных навыков. УНИАН подготовил новую головоломку для своих читателей. Вы готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите изображение, на котором можно разглядеть дом, деревья и пруд. Казалось бы, замечательная атмосфера, интересная задумка ландшафтного дизайна. Но что-то на этом изображении не так. И ваша задача – установить, что же именно.

Видео дня

Однако не все так просто. На то, чтобы дать ответ у вас будет всего 5 секунд, поэтому придется сосредоточиться и выложиться на полную.

Готовы? Время пошло!

Время исчерпано! Вам удалось найти ошибку на картинке? Если да, можете собой гордиться, ведь не каждый сможет ее увидеть.

Если же вы не смогли решить эту головоломку за 5 секунд, не стоит отчаиваться. Мы подскажем вам правильный ответ. Посмотрите на деревья - на них почему-то растут ананасы. В этом маленьком нюансе и кроется ответ на эту задачу.

Другие головоломки от УНИАН

Головоломки и различные оптические иллюзии не только тренируют вашу внимательность к деталям, но и учат мыслить нестандартно. Предлагаем вам попробовать найти двух белок среди лисиц. На ответ у вас будет всего 8 секунд.

Также вы можете проверить свои силы в головоломке, где нужно найти антилопу среди коз. Сделать это будет довольно непросто, ведь время очень ограничено.

Вас также могут заинтересовать новости: