Внимательно рассмотрите изображение.

Головоломки бросают вызов нашему восприятию, и именно поэтому мы их так любим. Они не только отвлекают нас от обыденности, но и помогают тренировать различные когнитивные навыки.

УНИАН подготовил новую головоломку для своих читателей. Это задание заставит вас сомневаться в том, что вы видите, и протестирует вашу внимательность к деталям. Вы готовы к новому вызову?

Ниже вы увидите изображение с пушистыми котиками. Среди них спрятался львенок, которого вам и надо отыскать.

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На ответ у вас будет очень мало времени – всего 8 секунд. Поэтому советуем не медлить с поиском львенка.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

Время на поиск львенка истекло. Заметить его было довольно трудно, ведь кроме пушистых котиков, внимание привлекали и яркие украшения – например короны.

Ответ:

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Если вам нравятся числовые головоломки, почему бы не попробовать найти число 336 за 7 секунд? Отыскать нужное число будет непросто, ведь оно спрятано среди десятков других.

Также предлагаем вашему вниманию чрезвычайно сложную оптическую иллюзию. Вы увидите цветной ковер, на котором изображены цветы. Но где-то на нем спряталась лягушка, которую вам и надо найти. Справиться необходимо за 8 секунд.

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