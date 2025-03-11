Отыскать нужное число будет непросто.

Головоломки на поиск числа, спрятанного среди десятков других, способны запутать даже самых внимательных людей.

Такие оптические иллюзии искажают восприятие информации на картинке, заставляя нас сомневаться в том, что мы видим. УНИАН подготовил для вас новое задание, которое бросит вызов вашим способностям. Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение с десятками одинаковых чисел – 386. Среди них мы спрятали число 336. Ваша задача – его отыскать.

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Но все не так просто. Мы установили ограничение по времени, поэтому на ответ у вас будет всего 7 секунд. Не стоит медлить.

Вы принимаете этот вызов? Время пошло!

Время на поиск ответа истекло. Если вам удалось заметить нужное число, у вас действительно острое зрение.

Если же вам не удалось отыскать число 336 среди других, мы подскажем ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Если вам нравится находить скрытые предметы на различных изображениях, почему бы не проверить собственные способности в одной из головоломок от УНИАН? Вам нужно отыскать лягушку на ковре, и сделать это необходимо за 8 секунд.

Или же можете попробовать решить другую головоломку. Вы увидите рисунок со щенками. Каждый из них имеет при себе любимую игрушку, а один песик – еще и кость. Ее и нужно найти.

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