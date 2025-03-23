Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти нужный чайник.

Оптические иллюзии и головоломки на выявление предметов или их особенностей – это не просто забавы, которые позволяют отвлечься. Это еще и прекрасный тренажер для ваших когнитивных навыков.

Решение подобных головоломок улучшает вашу память, способность быстро анализировать информацию и принимать решения, а также тренирует логическое мышление. УНИАН подготовил для своих читателей новое задание. Готовы проверить свои способности?

Ниже вы увидите коллаж с десятками одинаковых фарфоровых чайников. Один из них отличается от остальных, вам нужно выяснить, где он находится.

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На ответ у вас будет очень мало времени – мы отвели на поиск особенного чайника всего 8 секунд, так что советуем не медлить.

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти нужный чайник.

Ваши 8 секунд на поиск особенного фарфорового чайника истекли. Если вы справились с этой задачей, можете гордиться собой. Не все люди способны заметить отличительные предметы на коллажах за такой короткий промежуток времени.

Ответ:

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Предлагаем вам попробовать свои силы в головоломке, где надо найти 3 футбольных мяча. На поиск у вас будет всего 9 секунд.

Также можете проверить свои силы в задании, где необходимо найти хитрую козу среди оленей. На это задание у вас будет 6 секунд.

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