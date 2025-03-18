Вы готовы к новому вызову?

Знали ли вы, что регулярное решение различных головоломок и оптических иллюзий способствует улучшению концентрации, а также тренирует внимательность к деталям?

Но это далеко не все преимущества головоломок. Они также улучшают память и учат принимать решения в условиях ограниченного времени. Вы готовы к новому вызову от УНИАН?

Ниже вы увидите изображение из уютной гостиной, где дети читают книги. Где-то спрятаны три футбольных мяча, и вам нужно их отыскать.

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Помните, что это не простая головоломка, ведь мы установили ограничение по времени. У вас будет всего 9 секунд, чтобы найти все три мяча.

Готовы? Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение.

Ваши 9 секунд истекли. Сколько мячей вам удалось отыскать. Если вы нашли все три, можете собой гордиться, ведь для этого надо иметь навыки настоящего детектива и мыслить нестандартно.

Ответ:

Другие интересные задания от УНИАН

Попробуйте разгадать простую математическую головоломку, в которой стандартные правила арифметики не работают. Вам нужно установить закономерность и дать ответ на задание.

Или же можем предложить вам оптическую иллюзию, где надо отыскать двух особых поросят на картинке. Сделать это надо за очень короткий промежуток времени.

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