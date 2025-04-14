Справиться смогут лишь самые внимательные.

Оптические иллюзии – один из видов головоломок, которые призваны обмануть человеческий разум. Они искажают восприятие информации, что делает их очень интересными для решения.

Знали ли вы, что оптические иллюзии считаются одним из самых простых тестов на определение внимательности?! По мнению исследователей, такие задания могут помочь понять, как наш мозг и глаза воспринимают окружающий мир. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Оптические иллюзии стимулируют мозг, а также положительно влияют на когнитивные навыки. Будь то поиск спрятанного предмета или одного числа среди десятков других, такие задачи всегда интересно решать. Сегодня вам нужно сделать именно это.

Видео дня

Вы увидите коллаж с десятками одинаковых чисел – 580. Среди них мы спрятали 530, и вам нужно его отыскать.

Но не все так просто. На ответ у вас будет всего 6 секунд, поэтому советуем не медлить с поиском. Попробуйте быстро "просканировать" изображение, чтобы отыскать спрятанное число.

Готовы? Время пошло!

Ваше время, отведенное на поиск числа 530, истекло. Вам удалось его заметить? Если да, вы действительно очень внимательный к деталям человек.

Если же вы не нашли спрятанное число, мы подскажем вам правильный ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Любили ли вы в детстве разгадывать ребусы или сканворды? У нас есть для вас кое-что интересное. Попробуйте заметить слово среди хаотично расположенных букв. Сделать это надо за 5 секунд.

Или же можете бросить вызов собственным силам в задании, где необходимо найти хитрую ворону в поле красных тюльпанов. Время на поиск ограничено, поэтому действовать придется быстро.

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