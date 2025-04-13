Заметить птицу смогут только самые внимательные.

Головоломки и оптические иллюзии помогают не только определить интеллект человека, но и улучшить различные когнитивные навыки.

Знали ли вы, что регулярное решение таких задач способствует улучшению памяти, концентрации, внимательности к деталям, а также учит принимать решения в условиях ограниченного времени. УНИАН подготовил для своих читателей новую сверхсложную оптическую иллюзию.

Справиться с этой задачей смогут лишь те люди, которые умеют отделить лишний "шум". Готовы ли вы бросить вызов своему восприятию?

Видео дня

В задании, на решение которого есть всего 7 секунд, вы увидите изображение с полем тюльпанов. Где-то среди цветов мы спрятали ворону, и вам нужно ее отыскать.

Вы в игре? Отсчет начинается сейчас!

Ваше время на поиск истекло. Вам удалось заметить ворону среди ярких цветов? То, что на картинке настолько много красного и зеленого цвета, бесспорно, мешает сконцентрироваться. Но внимательные смогли заметить, где именно спряталась ворона.

Ответ:

Другие интересные головоломки от УНИАН

Если вам нравятся головоломки, которые тестируют вашу внимательность к деталям, у нас есть для вас кое-что интересное. Почему бы не попробовать найти белку в лесу за 6 секунд? Справиться с этой задачей смогут далеко не все.

Или же можете проверить себя в сложной головоломке, где среди десятков одинаковых жокеев мы спрятали одного особенного. Отыскать его надо всего за 5 секунд.

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