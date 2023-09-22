Чистка зубов - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья полости рта, но расчет времени играет важную роль.

Хотя чистка зубов не является очень сложным занятием, вероятно, есть мелкие детали, на которые вы обращаете внимание во время этого процесса. Вы можете подумать, что фундаментальные факторы здоровья зубов закладываются, когда вы стоите перед раковиной в ванной: от нанесения нужного количества зубной пасты на щетку до проверки правильной техники чистки зубов.

Однако стоматолог предупредила, что время, еда и напитки, предшествующие этому ежедневному ритуалу гигиены полости рта, также играют решающую роль. Об этом пишет Express.

Доктор Пайал Бхалла, ведущий стоматолог и клинический директор Quest Dental, сказала: "Есть несколько вещей, которые вам следует избегать перед чисткой зубов, чтобы поддерживать хорошую гигиену полости рта и защищать здоровье зубов". Эксперт рассказала, что "никогда" не сделала бы следующие четыре вещи.

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Употребление кислых продуктов или напитков

От цитрусовых до соков, газированных напитков и продуктов на основе уксуса, - кислые вещества могут смягчить зубную эмаль, делая ее более восприимчивой к повреждениям при чистке зубов, предупредила стоматолог.

"Хотя регулярно чистить зубы очень важно, перед чисткой лучше подождать не менее 30 минут после употребления кислой пищи или напитков. Это дает вашей слюне возможность нейтрализовать кислоты и повторно затвердеть эмали, снижая риск эрозии эмали", - сказала Бхалла.

Употребление сладких или липких продуктов

Сладкие и липкие закуски - еще одна вещь, которой следует избегать перед чисткой зубов, поскольку они могут способствовать росту вредных бактерий во рту, что приводит к кариесу.

Поэтому стоматолог рекомендовала воздержаться от конфет, шоколада и другой сладкой еды перед гигиеной полости рта.

Пить кофе или чай

Любимые горячие напитки могут быть довольно кислыми для вашей эмали, подвергая вас такому же риску возникновения проблем, как и цитрусовые и газированные напитки.

"Если вы все-таки употребляете эти напитки, постарайтесь сделать это после чистки зубов", - говорит доктор Бхалла.

Стоматолог также рекомендовала полоскать рот водой после ежедневной чашки чая, чтобы на зубах не появлялись пятна.

Курение или употребление табачных изделий

Эти две привычки также могут испачкать зубы и увеличить риск заболеваний десен и рака полости рта.

Хотя вам следует подумать о полном отказе от табачных изделий, "по крайней мере, избегайте" их перед чисткой зубов, если вы не можете бросить курить, посоветовала стоматолог.

Эксперт добавила, что хотя важно не чистить зубы сразу после употребления этих продуктов, напитков и еды, чистить зубы два раза в день по-прежнему необходимо.

"Используйте зубную пасту с фтором и зубную щетку с мягкой щетиной для поддержания хорошей гигиены полости рта", - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, ранее стоматолог Ольга Быстрова назвала главное правило чистых зубов. По ее словам, когда вы выходите из дома на целый день, то зубы должны быть чистыми. Она отметила, что чистка зубов после завтрака является обязательной, однако, это не рекомендуется делать сразу после приема пищи.

Эксперт также напомнила, что зубы нужно чистить хотя бы два раза в день, а сам процесс должен занимать не менее 2 минут. От продолжительности чистки зубов зависит эффективность.

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