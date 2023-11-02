Скотти Килмер считает, что Honda Pilot должна стать автомобилем выбора для тех, кто ищет надежный внедорожник.

Когда речь заходит о высокопроизводительных автомобилях, на ум приходит компания Honda. Японский автопроизводитель имеет репутацию надежной компании, начиная с гонок F1, IndyCar и MotoGP и заканчивая такими сверхпопулярными моделями спортивных автомобилей, как Civic Type R и Acura NSX.

Известный автомеханик Скотти Килмер отметил, что репутация Honda как надежного производителя так же сильна и в повседневных автомобилях и внедорожниках, и такие модели, как Honda Pilot, следует покупать, пока они еще относительно дешевы.

Honda Pilot - это среднеразмерный кроссовер-внедорожник, выпускаемый с 2002 года. Pilot предназначен для семей и лиц, которым нужен просторный и универсальный автомобиль, вмещающий до восьми пассажиров. За годы своего существования модель сменила несколько поколений, в каждом из которых вносились различные обновления и усовершенствования.

Скотти показал подержанный автомобиль, который купили за 12 тысяч долларов с пробегом 100 тысяч миль. С тех пор владелец накатал еще 106 тысяч и внес несколько изменений, в том числе отключил систему управления цилиндрами для предотвращения сгорания масла. Скотти рекомендует это сделать всем владельцам Pilot.

Владелец также заменил ремень ГРМ. Дело в том, что эта система служит всего около 100 тысяч миль, в то время как цепи ГРМ служат вечно. Среди других замененных им деталей - шаровые шарниры, которые пришлось заменить дважды. Механик объяснил, что это относительно небольшие проблемы по сравнению с проблемами подвески, которые встречаются у многих внедорожников и грузовиков.

Интерьер автомобиля находится в отличном состоянии, кожаные сиденья и коврики практически не имеют следов износа. Скотти высоко оценивает функциональность приборной панели, отмечая, что, хотя она устарела и встроенные карты не так точны, как в телефоне, они все равно отлично работают, если их регулярно обновлять.

Скотти провел тест-драйв Honda, после чего похвалил трансмиссию, двигатель и тормозную систему за плавность хода и общую производительность. Он называет эту модель братом Acura и упоминает, что именно за мягкий ход они и нравятся людям. Скотти подчеркнул, насколько впечатляюще работает автомобиль несмотря на то, что его пробег составляет 206 тысяч миль. Он отметил, что этот автомобиль гораздо надежнее других.

Также механик отметил низкую топливную экономичность автомобиля, на которую часто жалуются владельцы Honda Pilot. По его словам, из-за размеров и веса автомобиля он в среднем расходует на 22 мили галлон. Однако он считает, что это не так уж и плохо, если сравнивать с GMC Yukon. Он утверждает, что Yukon делает от 15 до 17 миль на галлон на шоссе и гораздо хуже в городах.

Скотти считает, что Honda Pilot идеальный рабочий внедорожник, который стоит купить, пока он еще дешевый.

Как ранее сообщал УНИАН, механик Скотти Килмер предупредил автомобилистов о необходимости следить за первыми признаками серьезных проблем с авто. Он призвал автовладельцев принять срочные меры, если они увидят на приборной панели эту мигающую лампочку.

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