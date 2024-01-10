Узнайте, почему авто может отказаться трогаться с места и как завести машину на "механике" и "автомате" в мороз.

При низких минусовых температурах многие владельцы авто сталкиваются с проблемой - даже при достаточном прогреве двигателя "железный конь" отказывается ехать. УНИАН выяснил, как заводить машину в мороз при разных причинах незапланированной стоянки.

Почему не заводится машина - распространенные причины

Прежде чем разбираться, как в холод завести машину, надо понять, почему вообще возникла такая проблема. Опытные автомобилисты и механики говорят, что причин может быть несколько:

Сел аккумулятор

Низкий заряд (менее 30%) или полное его отсутствие вполне могут стать проблемой - машина не поедет, потому что аккумулятор просто не выдаст ту силу тока, которая необходима для запуска двигателя.

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Варианта, как завести машину, если сел аккумулятор, два - "прикурить" от другого авто (подключиться к его аккумулятору) или завести "с толкача". Если собрались использовать первый метод, то учитывайте, что машина-донор должна ездить на таком же топливе, как у вас, и имела идентичный по мощности аккумулятор. Во втором случае, чтобы толкнуть машину, придется найти добровольца.

Залило свечи

Так может произойти, если долго пытаться безуспешно завести машину - вместо искры вы получите залитые свечи. Решить проблему нетрудно - нажмите на педаль газа и 10 секунд "поработайте" стартером. Это действие перекроет подачу топлива, свечи просохнут, но сразу заводить машину нельзя - нужно дать бензину стечь.

Если запуск стартера не помог, то придется выкрутить свечи и понять, что стало причиной пропуска искры - возможно, на свечах образовался нагар. Тогда нужно почистить свечи, просушить феном и прогреть над газовой плитой.

Сломался стартер

Иногда при запуске двигателя можно услышать нехарактерные щелчки - это признак вышедшего из строя стартера. Бывает так, что начинает он работать далеко не сразу - только после нескольких запусков, хотя и машина прогрета, и аккумулятор заряжен. В таком случае лучше обратиться в сервис - самостоятельно чинить не рекомендуется.

Застыло масло

Это одна из самых неприятных ситуаций, с которой только может столкнуться автовладелец. При снижении температуры жидкость густеет, если начать заводить машину в таком положении, то будет слишком большая нагрузка и на мотор, и на АКБ. Поэтому масло нужно разморозить - оптимально для этого использовать обогреватель. Когда двигатель отогреется, лучше поехать в сервис или самостоятельно поменять масло на более устойчивое к низким температурам.

В выхлопной трубе образовался лед

Если такое произошло, то газы не смогут выходить свободно, а двигатель не запустится. Убрать конденсат можно механически - просто почистить выхлопную трубу. Лед в конце трубы удобно сбивать отверткой, но если он образовался очень глубоко, то лучше поместить машину в теплый гараж - тогда лед оттает сам.

Неисправность замка зажигания

Поломки в контактной группе замка зажигания приводят к некорректной работе поворотников, фонарей заднего хода, ближнего и дальнего света. Скорее всего, причина этому - окислившиеся контакты. Их можно ошкурить вручную или полностью поменять группу на СТО.

Как завести машину, если она долго стояла на морозе

Несмотря на то что мнения о необходимости прогрева машины разнятся, лучше перестраховаться и выполнить шаги по инструкции - тогда шанс, что авто заведется с первого раза, выше.

Запомните, как правильно разогреть машину в мороз:

выключите все электроприборы;

выжмите сцепление и держите 10 секунд;

включите зажигание и подождите несколько секунд;

нажмите несколько раз на педаль газа;

подождите, а затем поверните ключ на старт.

Сразу после этого можно ехать, но только если машина завелась с пол-оборота - если нет, то держать стартер дольше 10 секунд нельзя, иначе он сломается. Лучше предпринять 3-4 попытки, потом дать машине отдохнуть, и повторить действия по алгоритму.

Если у вас машина на "механике", то крутите стартер, выжимая сцепление, а после того как двигатель заведется, не отпускайте педаль еще 2-3 минуты. Для коробки "автомат" установите селектор в нейтральное положение, подождите несколько секунд и поверните ключ на старт - дальше автоматика сделает всё сама.

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