По словам мужчины, пес помог ему очаровать будущую жену.

В Канаде банковский менеджер Майк Антониетти из Онтарио научил своего пса по кличке Уорвик приносить ему пиво из холодильника и даже закрывать за собой дверцу.

Читайте такжеВ Таллиннском зоопарке шимпанзе помыла пол и окна в своем вольере (видео)Об этом пишет The Daily Mail.

Усердные тренировки Уорвика заняли три месяца. Антониетти дрессировал его поэтапно: сперва пса по команде отправляли на кухню. После научили открывать дверцу холодильника с помощью привязанной к ручке тряпки. И, самое сложное, Уорвику объяснили, что такое пиво и и как хватать его пастью так, чтобы не прокусить банку.

По словам Антониетти, пес помог ему очаровать будущую жену, которой он на первом же свидании показал, на что способен смышленый Уорвик.

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Автор: УНИАН