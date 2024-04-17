Позже стало известно, что слон сбежал из цирка во время того, как его мыли.

В Монтане, в одном из штатов США местные жители сообщили о том, что слон шел прямо по городу среди людей. Мужчина, который, вероятно, ухаживал за животным, бежал рядом с ним. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на сообщения пользователей соцсетей.

"Слон идет по дороге", - говорит одна из очевидцев на видео, которое было опубликовано пользователем по имени Бриттани. "Боже мой", - восклицает, смеясь один из свидетелей.

Когда слон проходил мимо машины на улице, раскачивая хоботом и хвостом, очевидец на видео говорит: "Только в Бьютти. Цирковой слон вырвался на волю".

По информации местных СМИ стало известно, что слон сбежал из Иорданского мирового цирка, который во вторник выступал в Общественном центре города Бьютт.

Позже менеджер Общественного центра Бьютта Билл Мелвин сообщил для KXLF, что самка слона временно сбежала из цирка. Произошло это во время того, как смотрители мыли животное за пределами общественного центра. Когда мимо проехала машина и дала задний ход, то слон был напуган, из-за чего и начал убегать.

По информации NBC Montana, во время бегства животное опорожнилось на чей-то газон. В конце концов слона поймали и вернули в цирк без травм, пишет KXLF.

В свою очередь организация "Люди за этичное обращение с животными" сообщила, что пожаловалась в федеральные органы власти из-за "неспособности цирка защитить" слона и публику.

Кроме того, зоозащитники призвали людей не покупать билеты в цирки, где слонов заставляют выступать на сцене.

"Слоны учатся важнейшим социальным и поведенческим навыкам у своих матерей и других сородичей, с которыми они имеют сильные эмоциональные связи. Вместо того, чтобы испытывать все это в естественной среде, слоны, которых используют в цирках, эксплуатируются - их заставляют выполнять бессмысленные цирковые трюки на выезде", - отметили в сообщении.

Другие интересные факты о животных

Ранее кинолог рассказал, как успокоить "реактивную" собаку, которая является очень активной и может утомить своего хозяина.

"Многие из нас полагаются на лучшие лакомства для собак, чтобы попытаться изменить поведение нашей собаки, и хотя они, безусловно, могут быть эффективным инструментом для вознаграждения вашей собаки, когда она делает что-то положительное, самого лакомства недостаточно, чтобы преодолеть реактивность. Причины реактивности у собак сложные, и то, как успокоить реактивную собаку, требует многогранного подхода", - рассказывают в издании PetsRadar.

Также специалисты объяснили, могут ли коты чувствовать вину и извиняться, когда делают что-то плохое. Известно, что кот может понять, что навредил только по вашей реакции.

"Хотя это не вызывает у них чувство вины, это может привести к признакам тревоги, таким как прижатые к голове уши, подобранный хвост и грустные, отведенные глаза. Они, скорее всего, будут сдерживаться, пока не почувствуют, что вы успокоились", - отмечают эксперты.

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