Во время выполнения задания можно попасть в "ловушку".

Внимательность можно легко и достаточно быстро "прокачать" - для этого можно, например, выполнять визуальные загадки на логику для детей и взрослых.

Создана такая свежая загадка-головоломка - на картинке все сразу видят большое количество пингвинов, но разыскать следует сороку. На выполнение задания надо потратить 9 секунд - когда будете браться за работу, не забудьте засечь время.

За такое количество времени реально разыскать птицу, но надо сразу вспомнить, что есть общего между пингвинами и сорокой. Вспомнив важную деталь, вы сможете понять, на что больше обращать внимание, и какая "ловушка" может быть.

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Правильный ответ на загадку таков - сорока была недалеко от центра оптической головоломки. Стоит отметить, что и эта птица, и пингвин имеют на своем теле черные и белые элементы. "Ловушка" заключается в том, что черную голову сороку трудно рассмотреть между черными головами пингвинов.

Интересные новости - сегодня достойна внимания такая оптическая иллюзия

На картинке очень много букв Г, а разыскать среди них следует букву, которая по какому-то признаку кажется странной. На выполнение оптической загадки надо потратить 9 секунд. Чтобы справиться с заданием, надо "включать" логику.

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