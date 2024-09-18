Не стоит тратить много времени на рассматривание мордочек ежей.

Оптические загадки с подвохом могут помочь улучшить логическое мышление и способность быстро овладевать собой во время выполнения непростых задач.

Создана свежая загадка-оптическая иллюзия - на картинке среди большого количества ежей спрятан кактус, и разыскать его надо за 9 секунд. Задание хитрое, чтобы с ним справиться не достаточно иметь острое зрение.

Сперва следует вспомнить, как выглядят кактусы, а потом подумать, по какому признаку это растение можно отличить от ежей. Если вы хотите вовремя справиться с заданием - старайтесь игнорировать мордочки ежей - не стоит рассматривать этих милых животных, поскольку это просто отберет ваше время и существенно увеличит шансы на поражение.

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Найти легче кактус было бы тем, кто вспомнил, что у некоторых из этих растений есть довольно большие промежутки между рядами игл. Именно по этому признаку кактус легко отличить от ежей. Кактус находится в верхней части изображения.

Такая интересная головоломка с "ловушкой" уже опубликована

Следует разыскать овцу, которую спрятали среди собак. На выполнение задания надо выделить всего 7 секунд. Важно не потратить много времени на то, чтобы разглядывать псов.

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