Во время выполнения задания не стоит делать несколько действий, они могут привести к провалу.

Оптические загадки для детей, которые имеют форму оптических иллюзий, могут помочь "прокачать" сообразительность и внимательность.

Свежее удивительно сложное оптическое задание с подвохом такое - надо разыскать среди одуванчиков клевер за 8 секунд. Самое главное, что надо сделать, - это вспомнить, как выглядит клевер, и какую имеет особенность, в которой и может заключаться подвох.

Если вы поймете, о чем идет речь, то справитесь с этой задачей очень быстро.

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Что точно не надо делать:

любоваться одуванчиками;

считать цветы.

Попробуйте очень быстро рассматривать изображение и при этом "не залипать" на деталях, которые не помогут в поисках клевера.

Разгадка такова - клевер был почти по центру изображения. У некоторых из этих растений белые цветки, и их можно перепутать с одуванчиками, которые уже отцвели.

Такая головоломка-загадка опубликована ранее

Среди десятков собак следует разыскать одного кота. На выполнение визуального задания надо потратить 10 секунд. Перед тем, как начинать поиски, подумайте, как легко можно отличить пса от кота.

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