По словам специалиста, стоит использовать во время приготовления этот метод, ведь другие способы могут пересушить рыбу.

Если вы хотите приготовить лосось лучше, то медленное запекание является отличным способом. Об этом пишет martha stewart.

Такой метод запекания является идеальным как для начинающих, так и опытных домашних поваров.

"Простые вкусы прекрасно сочетаются с этим простым методом приготовления, который оставляет больше времени на планирование и подготовку остальной части меню. Это может занять на несколько минут больше, чем приготовление на плите или гриле, но метод медленного приготовления на медленном огне выигрывает во всех других отношениях", - добавили в материале.

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Что означает медленное выпекание?

Термин "медленное запекание" часто используется, когда речь идет о рецепте тушеной грудинки или свинины. Это объясняется тем, что эти жесткие куски мяса необходимо готовить в течение нескольких часов, чтобы они стали мягкими, однако это можно сделать только при низкой температуре.

"Высокие температуры в течение длительного времени приведут к пережариванию мяса, а также к его неравномерной прожарке. Эту же теорию можно применить и к рыбе, в частности лосося. Лосось имеет четкую текстуру и достаточно мясистый. Текстура значительно отличается между дикой и выращенной рыбой. Дикий лосось, как правило, имеет более твердую текстуру и более постную мякоть, что делает его склонным к высыханию. Именно здесь и появляется техника медленного запекания", - объяснили в martha stewart.

Какие преимущества имеет медленное выпекание?

Как рассказал консультант по вопросам питания и писатель Брайан Куок Ле, происходит много процессов, когда лосось запекается на низкой температуре.

"Когда лосось готовится медленно при низкой температуре, его мышечные волокна мягко денатурируются (нарушают молекулярную конформацию) без агрессивного сокращения, что позволяет влаге оставаться внутри", - добавил эксперт.

По его словам, этот метод не только помогает сохранить природные жиры рыбы, но и придает мягкую и деликатную текстуру.

"Наиболее очевидное различие между медленным запеканием лосося и другими методами - это текстура. Лосось, который был медленно запечен, будет гораздо более мягким и бархатистым на вкус, чем более сухая, более чешуйчатая консистенция, которую вы часто получаете при высоких температурах", - рассказал Ле.

Эксперт отметил, что такие методы, как гриль или запекание на высоком огне, в основном дают более твердую текстуру и часто раскрывают глубокий, карамелизированный вкус благодаря подрумяниванию.

"Такая интенсивность также может быть ценой потери влаги и неравномерной прожаренности, особенно в толстых кусках", - сказал Ле.

Специалист подчеркнул, что именно медленное и низкое приготовление позволяет избежать этих недостатков.

Как еще можно приготовить лосось?

Ранее шеф-повар поделился любимым рецептом лосося известного актера Ричарда Гира. Отмечается, что изюминкой этого рецепта является приготовление коричневого соуса из сливочного масла.

Также стало известно, как сделать лосось в 10 раз вкуснее по японскому способу. Речь идет о блюде сёдзаке, которое готовится из лосося и соли с добавлением саке для очистки рыбы.

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