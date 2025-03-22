Красная рыба - это не только вкусно, но и невероятно полезно.

Красная рыба (лосось, в частности) — один из самых питательных видов мяса, которые вообще можно включить в свой рацион питания. Он содержит антиоксиданты, такие как селен, которые защищают клетки от повреждений, а также множество витаминов и минералов, пишет USA Today.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в состав лосося входят кальций, фолат, витамин B12, ниацин, магний, фосфор, калий, а также витамины A, C и E. Эти питательные вещества могут улучшить качество сна, укрепить иммунную систему, сделать кости крепче и поддерживать здоровье глаз.

Лосось также является отличным источником жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и снижают риск инфаркта, аритмии, инсульта и высокого давления, заявил клинический диетолог Уилсон Санчес.

Видео дня

"Регулярное употребление омега-3 может также повысить настроение, улучшить когнитивные функции и память, а также снизить риск деменции и болезни Альцгеймера", - отметил он.

Сколько белка в лососе

Помимо множества других полезных веществ, лосось — это еще и отличный источник нежирного белка. В 85 граммах лосося содержится 17,3 грамм белка, что делает его сравнимым с курицей по способности обеспечивать суточную норму потребления этого макроэлемента.

Достаточное количество белка необходимо для крепкого иммунитета, контроля уровня сахара в крови, а также для здоровья волос, кожи и ногтей.

"Белок помогает наращивать и поддерживать мышечную массу, а также способствует восстановлению тканей," — отмечает диетолог и автор книги "The Sports Nutrition Playbook" Эми Гудсон.

Кроме того, высокая белковая ценность делает лосось весьма сытным продуктом.

Почему нельзя есть много лосося - главные минусы

Лосось — не только источник полезных веществ, но и рыба, содержащая некоторое количество вредных металлов, особенно если речь идет о диком лососе.

В частности, стоит помнить, что вся рыба содержит ртуть, и лосось — не исключение. Со временем ртуть может накапливаться в организме и вызывать проблемы с развитием мозга, особенно у беременных женщин и детей.

К счастью, риск серьезного накопления ртути невелик, если не употреблять рыбу в чрезмерных количествах.

Еще один нюанс — высокое содержание натрия в консервированном и копченом лососе. При частом употреблении такие продукты могут привести к повышенному давлению и проблемам с сердцем.

Кроме того, из-за содержания рыбьего жира лосось обладает свойствами антикоагулянта, что может разжижать кровь. Поэтому людям, принимающим препараты вроде аспирина, следует проконсультироваться с врачом перед включением лосося в рацион.

Нужно ли снимать кожу с красной рыбы - польза кожи лосося

Польза лосося увеличивается, если употреблять его вместе с кожей. Специалисты заявляют, что кожа лосося не только съедобна, но и содержит более высокую концентрацию омега-3 жирных кислот.

Еще одно преимущество кожи — повышенное содержание полезных жиров. "Кожа является внешним слоем рыбы, который служит местом хранения жиров, помогающих регулировать температуру тела в холодной воде. Эти жиры, включая докозагексаеновую (DHA) и эйкозатетраеновую (EPA) кислоты, критически важны для здоровья сердца и мозга" — объясняет Гудсон.

Если же употребление кожи делает рыбу менее аппетитной, Эксперты советуют снимать кожу, готовить ее отдельно и есть как отдельное блюдо. Хрустящая жареная кожа лосося по текстуре напоминает бекон, но при этом не содержит вредных компонентов.

Другие новости о продуктах и об их влиянии на наше здоровье

Ранее УНИАН сообщал, как правильно худеть на дефиците калорий. Не многие знают, что для того, чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно. Нужно находиться в состоянии дефицита калорий – когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых.

Кроме того, в дубайском шоколаде обнаружили опасные вещества. В нем содержатся канцерогены. Немецкая потребительская организация Stiftung Warentest отправила в лабораторию шесть различных плиток дубайского шоколада. Результаты оказались в основном неутешительными.

Вас также могут заинтересовать новости: