В это Рождество вместо того, чтобы выбрасывать остатки с сырной доски, придерживайтесь простых рекомендаций.

Праздничный сезон часто наполнен вкусными лакомствами, и одной из самых популярных закусок, которыми можно насладиться на Рождество, является классическая сырная доска. Твердый сыр всегда будет хитом для тех, кто любит вкусные закуски. Однако, чтобы ваш продукт оставался свежим и насыщенным вкусом, важно хранить его правильно, пишет Express.

Влатка Лейк, эксперт по хранению в компании Space Station, поделилась несколькими советами о том, как сохранить ваши сыры во время праздничного сезона и после него. По ее словам, большинство сыров лучше всего хранить в холодильнике при температуре около 1-7°C. При этом твердые сыры, такие как чеддер и пармезан, более устойчивы и "могут переносить немного более теплые условия, а при правильном хранении могут храниться несколько месяцев".

Что касается свежих сыров, таких как моцарелла, рикотта и фета, важно хранить их в более холодных частях холодильника, например в ящике для овощей, чтобы предотвратить их быструю порчу.

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"Они, как правило, портятся быстрее всего под воздействием высоких температур. При таком хранении они должны оставаться свежими до двух недель", - говорит специалист.

По ее словам, многие свежие сыры также покрыты рассолом, что помогает продлить срок их хранения, поэтому убедитесь, что вы не сливаете его перед хранением. Большинство сыров, которые вы покупаете в супермаркете или гастрономе, продаются завернутыми в вощеную бумагу. Эта упаковка специально разработана, чтобы ваш сыр "дышал":

"Эффективной заменой является кухонная фольга, которая особенно хорошо подходит для голубых сыров".

В то же время, по словам Лейк, пищевая пленка является одним из худших способов хранить твердый сыр, поскольку она задерживает влагу. Для тех, кто хочет особенно заботиться о своем сыре, отличным вариантом может быть хранение его в герметичном контейнере.

"Вы также можете рассмотреть возможность положить свой сыр в закрытую коробку для посуды. Это предотвратит любые запахи, которые поглощаются или излучаются вашим сыром и преобладают в вашем холодильнике, особенно если ваш сыр уже открыт", - говорит эксперт.

В завершение она дала секретный совет: если вы действительно хотите продлить свежесть своего сыра, поместите кубик сахара в коробку для посуды, это поможет впитать влагу и сохранить ваш сыр свежим дольше.

Другие советы по хранению продуктов

Ранее УНИАН сообщал, как сделать, чтобы авокадо не темнело. Если вы храните целые авокадо в ящике холодильника с лимоном, они будут свежими в течение месяца после того, как вы их купили.

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