Хранение лука в неправильном месте может привести к его порче раньше времени.

Лук способен оставаться свежим достаточно долгое время. Но если хранить его в неправильном месте, он может или испортить соседние продукты, или сам быстро покроется плесенью, пишет express.co.uk.

Повар и основательница Real Balanced Сара Нельсон посоветовала, от каких продуктов следует хранить лук подальше:

"Лук, картофель, бананы и многие другие фрукты и овощи выделяют этиленовый газ, который ускоряет процесс созревания соседних продуктов. Хранение их отдельно продлит срок их годности".

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Где лучше хранить лук - советы

Как пишет издание, лук нужно хранить вдали от влаги и сильных запахов.

"Обязательно держите лук подальше от корнеплодов, таких как морковь, которые прекрасно себя чувствуют во влажных условиях. Вместо этого храните лук в сухом, хорошо проветриваемом месте на кухне", - говорится в публикации.

Также специалисты советуют хранить лук в проветриваемом месте, поэтому важно вынуть его из пластиковой упаковки. Для того, чтобы лук не покрылся плесенью или не стал мягким, лук рекомендуют хранить корзине, сетчатом мешке или даже открытом бумажном пакете, которые помогут сохранить овощ свежим.

"Контейнеры или коробки обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, если они не упакованы слишком плотно. Расстояние также имеет решающее значение; достаточное пространство между луковицами обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, предотвращая потенциальные проблемы с влажностью. Это имеет решающее значение для предотвращения накопления влаги, что приводит к плесени и гниению", - объяснила Нельсон.

Кроме того, лук важно хранить в темноте, так как яркий свет может спровоцировать прорастание, что может привести к прорастанию и потере большей части его вкуса.

Напомним, ранее УНИАН писал, как хранить хлеб, чтобы он не черствел.

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