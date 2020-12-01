Метлу в вольере забыл один из сотрудников.

В Таллиннском зоопарке шимпанзе убрала у себя в вольере метлой, которую забыл один из сотрудников.

Читайте такжеОпределено самое смешное фото дикой природы 2020 годаВидео уборки опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

Сначала животное "подмело" разлитую на полу воду, а затем мокрой метлой помыло стекла.

В комментариях отмечается, что из-за коронавируса зоопарк сейчас не работает.

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Автор: Людмила Жерновская