К примеру, один из чиновников в Хмельницкой области запихивал порванные доллары в рот и пытался проглотить их.

В Государственном бюро расследований составили топ-5 попыток взяточников избавиться от денег во время задержания.

Соответствующая подборка появилась на Facebook-странице ведомства.

1. Порвать и съесть - в Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии начал убегать, а полученные деньги рвал и выбрасывал по дороге. А в Хмельницком чиновник запихивал порванные доллары в рот.

"Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальное - также разбросал по дороге", - отметили в ведомстве.

Впоследствии работникам ГБР пришлось по кускам собирать разбросанные купюры и делать экспертизу.

2. Слить в унитаз - в Краматорске сотрудница донецкого управления Государственной миграционной службы во время задержания выбежала в туалет и слила деньги в унитаз.

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3. Выбросить из окна - в Харькове полицейский–взяточник пытался избавиться от денег, выкидывая купюры из окна собственного авто во время преследования.

4. Спрятать - на Львовщине полицейский пытался скрыть взятку в морозильной камере холодильника, принадлежавший отделению полиции.

5. Сказать, что их подбросили.

"Но зачастую взяточники не могут ничего придумать лучше, чем "откреститься" от денег", - рассказали в ГБР.

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове. Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдавии отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

Автор: Денис Прядко