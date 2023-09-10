Сервиз "Рыбки" стоял в серванте почти каждой семьи, но никто не знает как им пользоваться.

Сервиз "Рыбки" - это знакомый каждому взрослому украинцу набор, который стоял в каждом доме. Обычно "Рыбками" не пользовались, а держали как украшение для серванта, периодически протирая от пыли. Многие люди даже не догадывались, как правильно применять эту посуду. Мы разбирались, как появился и для чего служил советский сервиз "Рыбки".

Как использовать сервиз "Рыбки"

Сервиз представляет собой один большой графин в виде карпа и шесть фарфоровых "мальков". Большая "рыба" в наборе - это караф, то есть посуда для хранения вина и других алкогольных напитков после открытия. Его объем обычно составляет 700 мл. Остальные изделия - это стопки объемом 30 мл.

Коротко говоря, сервиз "Рыбка" - это графин со стопками, который положено использовать на застолье. Впрочем, люди, которые пили из этих рюмок, отмечают, что сервиз очень непрактичный в использовании - с него выливается вся жидкость. Поэтому чаще "Рыбки" служили необычными статуэтками.

Видео дня

Сервиз "Рыбки" - история

Впервые набор для питья алкоголя в форме рыбок придумал грузинский художник Барамидзе Абесалом Давидович, который жил в Риге. В 1950 году он представил графин в форме рыбы. Фотографии сервиза Барамидзе до наших дней не сохранились, но известно, что набор был изготовлен в белом и золотом цветах.

В 1956-1959 годах "Рыбки" отправились в настоящее кругосветное путешествие. Набор получил огромную популярность на керамических выставках.

В 1960 году сервиз "Рыбки" начали изготовлять на заводах в Риге и Тбилиси. А в 1961 году началось массовое производство этого набора на Полонском фарфором заводе в Хмельницкой области и на Городницком фарфоровом заводе в Житомирской области.

Сервиз получил название "Семейство карпов" и постепенно поступил в магазины всего Советского Союза. Самыми популярными были две расцветки - бело-красная и бело-синяя. Графин стоил 2 рубля 55 копеек, а стопки - по 50 копеек. В продаже легендарный сервиз был почти 30 лет, и за это время его купили почти в каждый дом.

Сколько стоит сервиз "Рыбки"

Стоимость такого набора колеблется от нескольких сотен до пары тысяч гривень. Цена зависит от состояния набора и наличия царапин, а также от того, где был произведен сервиз. Среди коллекционеров особенно ценятся наборы с печаткой от известных советских керамических заводов. Также гораздо больше можно получить за "Рыбок" редких окрасов.

Вполне возможно, что "Рыбки" будут стоить ещё дороже в будущем, когда они станут настоящим раритетом.

Вас также могут заинтересовать новости: