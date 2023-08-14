Семья отдыхала с ребенком и решила сделали фото на память. Одна деталь их шокировала.

Семейное фото на пляже вызвало бурные обсуждения в сети из-за одной ужасной детали.

Как сообщает Mirror, семейная пара сделала фото на пляже Каррум в Мельбурне. На фотографии позируют отец и маленький ребенок, которые играют на пляже у воды. Это был первый поход малыша на пляж, поэтому мать сделала несколько кадров на память.

Уже дома пара просмотрела фото и ужаснулась. Прямо позади ребенка в воде заметили плавник акулы. В воде рядом были люди, в том числе дети.

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Перед этим экстренно-спасательная служба SES Chelsea Unit сообщила о неподтвержденном появлении акулы на соседнем пляже Челси. В ответ на это сообщение семья прислала спасателям свое фото с соседнего пляжа.

SES Chelsea Unit отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что это плавник акулы.

"Они не уверены, что именно зафиксировали на фото. Поэтому, если у кого - то есть идеи относительно того, что это может быть, Пожалуйста, дайте нам знать", - говорилось в сообщении.

Публикацию прокомментировали более 150 человек, у каждого была своя теория относительно загадочной детали. Один из комментаторов предположил, что это акула-банджо, а другой написал, что это может быть собака. Третий пользователь прокомментировал: "Похоже на маленькую акулу, так что, возможно, нападения не было". Четвертый комментатор добавил, что это похоже на пролетающую мимо птицу. В течение 30 последних лет в этом регионе не было смертельных случаев с акулами, но отдыхающих призывают быть осторожными, заходя в воду.

Напомним, ранее в американском штате Нью-Йорк акула укусила 65-летнюю украинку, плававшую в море возле пляжа Роквей. Это стало первым подтвержденным нападением акулы в водах Нью-Йорка за несколько десятилетий.

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